परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा पर लुटाया प्यार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@parineetichopra)

परिणीति चोपड़ा ने मजेदार अंदाज में राघव चड्ढा को दी शादी की सालगिरह की बधाई, देखिए तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 02:27 pm Sep 24, 202502:27 pm

क्या है खबर?

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों पेरिस की सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राघव की टी-शर्ट पर 'आई लव पेरिस' लिखा है और परिणीति अपने हाथ से 'S' छिपाती दिख रही है। इसके साथ परिणीति और राघव ने एक-दूजे के लिए प्यारा भरा नोट लिखा है।