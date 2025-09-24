LOADING...
परिणीति चोपड़ा ने मजेदार अंदाज में राघव चड्ढा को दी शादी की सालगिरह की बधाई, देखिए तस्वीरें
परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा पर लुटाया प्यार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@parineetichopra)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
02:27 pm
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों पेरिस की सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राघव की टी-शर्ट पर 'आई लव पेरिस' लिखा है और परिणीति अपने हाथ से 'S' छिपाती दिख रही है। इसके साथ परिणीति और राघव ने एक-दूजे के लिए प्यारा भरा नोट लिखा है।

गलती सुधारना मेरा फर्ज -परिणीति 

परिणीति ने लिखा, 'एक पत्नी होने के नाते, गलती सुधारना मेरा फर्ज था। शादी की सालगिरह मुबारक। मेरे प्यार, मेरा दोस्त, मेरा शांत और संयमित पति- मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए बेताब हूं।' उधर राघव ने लिखा, 'ब्रेकिंग: पत्नी अपने पति को अपने से ज्यादा किसी और चीज से प्यार करने नहीं देती, यहां तक कि शहरों से भी नहीं। उस लड़की को शादी की सालगिरह मुबारक, जो हर जगह को घर जैसा एहसास देती है।'

माता-पिता बनने वाले हैं परिणीति और राघव   

परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी रचाई थी। अब शादी के 2 साल बाद दोनों माता-पिता बनने वाले हैं। दरअसल, परिणीति प्रेग्नेंट हैं। वह जल्द ही अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत करेंगे।