परिणीति चोपड़ा ने मजेदार अंदाज में राघव चड्ढा को दी शादी की सालगिरह की बधाई, देखिए तस्वीरें
क्या है खबर?
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों पेरिस की सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राघव की टी-शर्ट पर 'आई लव पेरिस' लिखा है और परिणीति अपने हाथ से 'S' छिपाती दिख रही है। इसके साथ परिणीति और राघव ने एक-दूजे के लिए प्यारा भरा नोट लिखा है।
कैप्शन
गलती सुधारना मेरा फर्ज -परिणीति
परिणीति ने लिखा, 'एक पत्नी होने के नाते, गलती सुधारना मेरा फर्ज था। शादी की सालगिरह मुबारक। मेरे प्यार, मेरा दोस्त, मेरा शांत और संयमित पति- मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए बेताब हूं।' उधर राघव ने लिखा, 'ब्रेकिंग: पत्नी अपने पति को अपने से ज्यादा किसी और चीज से प्यार करने नहीं देती, यहां तक कि शहरों से भी नहीं। उस लड़की को शादी की सालगिरह मुबारक, जो हर जगह को घर जैसा एहसास देती है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
Parineeti Chopra drops the cutest anniversary wish for hubby Raghav Chadha....#ParineetiChopra #RaghavChadha #CoupleGoals #AnniversaryLove #BollywoodCouples pic.twitter.com/y8msYdiMsK— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 24, 2025
जानकारी
माता-पिता बनने वाले हैं परिणीति और राघव
परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी रचाई थी। अब शादी के 2 साल बाद दोनों माता-पिता बनने वाले हैं। दरअसल, परिणीति प्रेग्नेंट हैं। वह जल्द ही अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत करेंगे।