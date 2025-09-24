'थामा' का नया पोस्टर जारी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना दिखे साथ 

पोस्टर

निर्माताओं ने दी ये अहम जानकारी

निर्माताओं ने बताया कि 26 सितंबर को शाम 5 बजे मुंबई के बांद्रा फोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 'थामा' को लेकर अपडेट दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, 'स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा THAMMAKA ला रही है।' 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके निर्देशन की कमान आदित्य सरपोतदार ने संभाली है 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।