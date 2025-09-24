LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'थामा' का नया पोस्टर जारी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना दिखे साथ 
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
01:45 pm
क्या है खबर?

मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी पहली बार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। अब 'थामा' का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें आयुष्मान और रश्मिका साथ दिख रहे हैं।

निर्माताओं ने दी ये अहम जानकारी 

निर्माताओं ने बताया कि 26 सितंबर को शाम 5 बजे मुंबई के बांद्रा फोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 'थामा' को लेकर अपडेट दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, 'स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा THAMMAKA ला रही है।' 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके निर्देशन की कमान आदित्य सरपोतदार ने संभाली है 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

