'थामा' का नया पोस्टर जारी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना दिखे साथ
क्या है खबर?
मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी पहली बार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। अब 'थामा' का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें आयुष्मान और रश्मिका साथ दिख रहे हैं।
पोस्टर
निर्माताओं ने दी ये अहम जानकारी
निर्माताओं ने बताया कि 26 सितंबर को शाम 5 बजे मुंबई के बांद्रा फोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 'थामा' को लेकर अपडेट दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, 'स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा THAMMAKA ला रही है।' 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके निर्देशन की कमान आदित्य सरपोतदार ने संभाली है 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Stree aa rahi hain aur apne saath ek bada THAMMAKA la rahi hain 😉🔥— Maddockfilms (@MaddockFilms) September 24, 2025
Join us for a special launch at Bandra Fort (Amphitheatre)
This Diwali, the universe brings us a bloody love story in cinemas worldwide #Thamma
Register Now on Book My Show app.#ThammaThisDiwali #Stree… pic.twitter.com/s40a1FoSWh