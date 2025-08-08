सलमान खान को न्योता देना कपिल शर्मा को पड़ा भारी

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा क्यों हुई गोलीबारी? सलमान खान से है संबंध

लेखन दीक्षा शर्मा 12:32 pm Aug 08, 202512:32 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' में 7 अगस्त को गोलीबारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया है। यह एक महीने में एक तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 जुलाई को कैफे पर तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे इलाके में स्थित इस कैफे पर कई राउंड गोलीबार की गई। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। अब इस दोबारा हुई गोलीबारी के पीछे की वजह सामने आ गई है।