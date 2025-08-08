कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा क्यों हुई गोलीबारी? सलमान खान से है संबंध
क्या है खबर?
कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' में 7 अगस्त को गोलीबारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया है। यह एक महीने में एक तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 जुलाई को कैफे पर तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे इलाके में स्थित इस कैफे पर कई राउंड गोलीबार की गई। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। अब इस दोबारा हुई गोलीबारी के पीछे की वजह सामने आ गई है।
कारण
सामने आया ऑडियो
लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि कपिल ने सलमान खान को अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के पहले एपिसोड में बुलाया था। कपिल का सलमान को बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है। इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल के कैफे पर गोलीबारी की गई। सलमान से करीबी रखना कपिल के लिए जान की आफत बना है।
ऑडियो
हैरी ने दी पूरी इंडस्ट्री की धमकी
ऑडियो में हैरी ने पूरी इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा, "कपिल के कैफे पर पहले और अब गोलीबारी इसलिए हुए, क्योंकि इसने सलमान खान के साथ काम किया। अगली बार जो भी निर्देशक, निर्माता और कलाकार होगा, इन सबको चेतावनी नहीं देंगे। अब सीधी गोली चलेगी छाती पर। हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नीं होगा। अगर सलमान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा।"
विवाद
सलमान और लॉरेंस के बीच विवाद की वजह क्या है?
साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की राजस्थान के जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई समाज ने सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और जोधपुर कोर्ट ने सलमान को दोषी पाया था। लॉरेंस के समाज में हिरण को भगवान समान मानते हैं। काले हिरण की पूजा होती है। जब सलमान का नाम काले हिरण शिकार मामले में आया तो लॉरेंस ने सलमान को धमकी देनी शुरू कर दी।