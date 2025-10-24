अरशद वारसी ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई, बोले- यहां अच्छी एक्टिंग की कोई पूछ नहीं

अरशद वारसी बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने बाहरी होने के बावजूद दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। वो अब तक कई अलग-अलग किरदारों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। पिछली बार उन्हें अक्षय कुमार के साथ फिल्म ' जॉली LLB 3 ' में देखा गया था। भले ही ये फिल्म नहीं चली, लेकिन अरशद ने अपनी शानदार अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। हाल ही में अभिनेता ने अपने करियर पर खुलकर बात की।

किरदार खुश हूं कि मैं महज कॉमेडियन तक सीमित नहीं रहा अमर उजाला से बातचीत में अरशद अपने किरदारों पर बोले, "कॉमेडी करने वाले अभिनेताओं के साथ ये दिक्कत होती है कि जब वो गंभीर किरदार करते हैं तो लोग उन्हें मजाक में लेते हैं। दर्शकों को गंभीर किरदारों में कॉमेडियन छवि वाला अभिनेता हजम नहीं होता। कई कलाकारों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने यह दीवार तोड़ दी। फिल्म 'शहर' के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैं आगे भी गंभीर किरदार निभाना चाहता हूं।"

प्रभाव अरशद को नहीं पड़ता सफलता-असफलता से फर्क अपने 27 साल के अनुभव पर अरशद बेबाकी से कहते हैं, "इतने सालों में मैंने ये सीखा है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर फिल्म नहीं चलती तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर फिल्म चल जाए चाहे एक्टिंग औसत ही क्यों न हो तो सब कुछ बदल जाता है। अब सफलता-असफलता से खासा फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री को भी पता है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। आज नहीं तो कल एक हिट दे ही दूंगा।'

फिल्म 'भागवत चैप्टर 1'पर कही ये बात इन दिनों अरशद 'भागवत चैप्टर 1' में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ अभिनेता जितेंद्र ने अहम भूमिका निभाई है। इस पर अरशद बोले, "मुझे थ्रिलर फिल्में बहुत पसंद हैं। ये स्क्रिप्ट मुझे सचमुच बहुत पसंद आई। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि मेरा किरदार एक ऐसे अपराधी के पीछे है, जो इतना चालाक है कि कोई सुराग नहीं छोड़ता। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि फिल्म वाकई कुछ अलग है।"