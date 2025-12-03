प्रभास की 'द राजा साहब' इतने घंटे होगी लंबी? सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' को लेकर लोगों में खूब उत्साह है। जब से निर्माताओं ने फिल्म के सिंगल गाने 'रिबेल साब' को जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। प्रशंसक भी फिल्म से जुड़ा छोटा-बड़ा हर अपडेट जानना चाहते हैं। 'द राजा साहब' से जुड़ी अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक फिल्म के रनटाइम का खुलासा हो गया है। माना जा रहा है कि ये 3 घंटे से ज्यादा होगा।
अपडेट
'द राजा साहब' के रनटाइम पर आई जानकारी
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभास अपनी फिल्म 'द राजा साहब' से 3 घंटे से ज्यादा समय तक दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं। लेट्स सिनेमा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म की बुकिंग एक अमेरिकी पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म पर, 'द राजा साहब' का रनटाइम 3 घंटे 15 मिनट बताया गया है। हालांकि, इसकी पुष्टि तो सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी होने के बाद हो सकेगी।
रिलीज
जनवरी, 2026 में रिलीज होगी प्रभास की फिल्म
मारुति द्वारा निर्देशित 'द राजा साहब' में प्रभास के अलावा, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, बोमन ईरानी और जरीना वहाब जैसे कलाकार हैं। फिल्म को 9 जनवरी, 2026 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर इसे टक्कर देने थलापति विजय भी इसी दिन आ रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। दोनों सुपरस्टार की फिल्मों का टकराव देखने लायक होगा।