प्रभास की 'द राजा साहब' इतने घंटे होगी लंबी? सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 06:24 pm Dec 03, 202506:24 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' को लेकर लोगों में खूब उत्साह है। जब से निर्माताओं ने फिल्म के सिंगल गाने 'रिबेल साब' को जारी किया है, इसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। प्रशंसक भी फिल्म से जुड़ा छोटा-बड़ा हर अपडेट जानना चाहते हैं। 'द राजा साहब' से जुड़ी अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक फिल्म के रनटाइम का खुलासा हो गया है। माना जा रहा है कि ये 3 घंटे से ज्यादा होगा।