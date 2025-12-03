कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन बनेंगी दुल्हन, जानिए क्या है होने वाले पति का नाम

कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन बनेंगी दुल्हन

लेखन ज्योति सिंह 04:32 pm Dec 03, 202504:32 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन इन दिनों अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' की सफलता का जश्न मना रही हैं। 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म में उनके साथ अभिनेता धनुष मुख्य किरदार में हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कृति के परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है। दरअसल, अभिनेत्री की छोटी बहन नुपुर सैनन कथित तौर पर शादी कर रही हैं। यही नहीं, इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नुपुर ने जगह भी तय कर ली है।