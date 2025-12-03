कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन बनेंगी दुल्हन, जानिए क्या है होने वाले पति का नाम
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन इन दिनों अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' की सफलता का जश्न मना रही हैं। 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म में उनके साथ अभिनेता धनुष मुख्य किरदार में हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कृति के परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है। दरअसल, अभिनेत्री की छोटी बहन नुपुर सैनन कथित तौर पर शादी कर रही हैं। यही नहीं, इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नुपुर ने जगह भी तय कर ली है।
उदयपुर में शादी करेंगी नुपुर
अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' से मशहूर हुईं नुपुर, राजस्थान के उदयपुर में शादी करेंगी। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शादी का कार्यक्रम 8 और 9 जनवरी को फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में होगा जो पहले कई आलीशान शादियों का गवाह बन चुका है। नुपुर के होने वाले पति का नाम स्टेबिन बेन है, जो पेशे से गायक हैं। उन्होंने 'साहिबा,' 'रूला के गया इश्क' और 'थोड़ा थोड़ा प्यार' जैसे कई गाने गाए हैं।
नुपुर और स्टेबिन ने कभी नहीं की रिश्ते की पुष्टि
गायक स्टेबिन को कई कार्यक्रम, पार्टियों और छुट्टियों के दौरान सैनन परिवार के साथ देखा जा चुका है। ये अलग बात है कि नुपुर और स्टेबिन ने आज तक अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। दोनों ने हमेशा से खुद को सिर्फ करीबी दोस्त बताया है, लेकिन दोनों की कथित शादी की खबरों ने उनके प्रशंसकों को खुश कर दिया है। काम की बात करें, तो कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रहीं नुपुर जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी।