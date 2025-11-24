प्रभास की 'द राजा साब' का पहला गाना 'रिबेल' जारी, सुनते ही झूमने को करेगा मजबूर

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Nov 24, 202510:43 am

क्या है खबर?

प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह फिल्म इसी साल दिसंबर, 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर तारीख को बदल दिया गया। लोगों के दिल और दिमाग पर 'द राजा साब' का असर फीका न पड़े, इसके लिए निर्माताओं ने पहला गाना 'रिबेल' जारी कर दिया है। यह गाना तमिल, मलयालम और कन्नड़ के अलावा हिंदी में भी रिलीज हुआ है, जिसे सचेत टंडन ने गाया है।