प्रभास की 'द राजा साब' का पहला गाना 'रिबेल' जारी, सुनते ही झूमने को करेगा मजबूर
क्या है खबर?
प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह फिल्म इसी साल दिसंबर, 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर तारीख को बदल दिया गया। लोगों के दिल और दिमाग पर 'द राजा साब' का असर फीका न पड़े, इसके लिए निर्माताओं ने पहला गाना 'रिबेल' जारी कर दिया है। यह गाना तमिल, मलयालम और कन्नड़ के अलावा हिंदी में भी रिलीज हुआ है, जिसे सचेत टंडन ने गाया है।
प्रतिक्रिया
'रिबेल' को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया
'रिबेल' गाने को हैदराबाद के विमल 70 एमएम थिएटर में जारी किया गया है, जिसमें प्रभास रंग-बिरंगे कपड़े पहने जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। इस गाने लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'प्रभास को देखा। लंबे समय बाद डांस कर रहा हूं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आखिरकार 11 साल बाद डांसिंग सॉन्ग में प्रभास की वापसी।' एक ने लिखा, 'फिदा हो गया।' 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने की एक झलक
PRABHAS IN & AS 'THE RAJA SAAB': FIRST SINGLE *HINDI* IS HERE – 9 JAN 2026 RELEASE… The first single – #RebelSaab – from #Prabhas' highly anticipated #TheRajaSaab is finally out.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 24, 2025
HINDI 🔗: https://t.co/Kh4ZfEP79U
Arrives in theatres on 9 Jan 2026.
Maruthi directs the film...… pic.twitter.com/n4ygpHkGds