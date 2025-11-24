बॉक्स ऑफिस: '120 बहादुर' को वीकेंड का मिला फायदा, तीसरे दिन लगाई लंबी छलांग

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, '120 बहादुर' ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म ने पहले दिन 2.25 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। दूसरे दिन कारोबार 3.85 करोड़ रुपये रहा। तीसरे दिन उछाल के साथ '120 बहादुर' ने कुल 10.10 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। हालांकि, '120 बहादुर' का बजट 80-90 करोड़ के बीच है, जिसे पार करने के लिए फरहान की फिल्म को काफी मेहनत करनी हाेगी।

120 बहादुर

'120 बहादुर' के बारे में जानिए

फरहान की फिल्म '120 बहादुर' उन सैनिकाें को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात में 1962 के युद्ध का सामना किया था। इस युद्ध में लगभग 3,000 चीनी सैनिक थे, जिनका सामना सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने किया था। फरहान ने फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभाया है। उनके अलावा विवान भटेना, अंकित सिवाच, स्पर्श वालिया, एजाज खान, धनवीर सिंह, और दिग्विजय प्रताप प्रमुख किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घोष ने किया है।