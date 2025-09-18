अमिताभ बच्चन संग 1,000 करोड़ छाप चुके प्रभास 'फौजी' में अभिषेक बच्चन के साथ खेलेंगे पारी

'पुष्पा' और ' पुष्पा 2 ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली मैत्री मूवी मेकर्स ने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए जबरदस्त तैयारी की हुई है। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कई बड़ी फिल्में बन रही हैं, जिनमें से एक 'फौजी' भी है, जिसके हीरो प्रभास हैं। अब खबर है कि इस फिल्म के जरिए अभिषेक बच्चन दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखने वाले हैं। ये प्रभास की एक बड़ी पिक्चर है, जिस पर अब एक धांसू अपडेट आया है।

रिपोर्ट अभिषेक का बड़ा दांव प्रभास के खाते में 'द राजा साब', 'फौजी', 'स्पिरिट', 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल और 'सालार 2' जैसी बड़ी फिल्में हैं। इसी बीच उनकी फिल्म 'फौजी' को लेकर बड़ी जानकारी आई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में एक नई एंट्री करवाई जा रही है। फिल्म के निर्देशक ने बड़ी योजना के साथ अब अभिषेक को चुना है और इससे भी खास बात ये है कि मैत्री मेकर्स की फिल्म से अभिषेक साउथ में कदम रख सकते हैं।

दमदार शुरुआत तेलुगू सिनेमा में पदार्पण करेंगे अभिषेक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक से फिल्म में एक खास भूमिका के लिए संपर्क किया गया है। हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए उनसे बातचीत जारी है। ये एक भव्य वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है और कहा जा रहा है कि अभिषेक इसमें अहम किरदार में दिखाई देने वाले हैं। अगर सबकुछ सही रहता है तो अभिषेक की तेलुगू सिनेमा में एंट्री देखने को मिलेगी, जो उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा नजराना होगा।

उम्मीदें शाहरुख के दुश्मन की एंट्री ने बढ़ाई 'फौजी' को लेकर बेताबी 'फौजी' को काफी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी और अभिषेक के इस फिल्म से जुड़ने से न सिर्फ उन्हें, बल्कि इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक को भी फायदा होने वाला है। फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं और अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अभिषेक को फिल्म में लेना एक अच्छा फैसला हो सकता है, जो आगामी फिल्म 'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान की नाक में दम करने वाले हैं।