पवन कल्याण की फिल्म 'OG' में प्रकाश राज की एंट्री, पहली झलक आई सामने
तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जल्द ही फिल्म 'दे कॉल हिम OG' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान सुजीत ने संभाली है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अभिनेता इमरान हाशमी तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे हैं। अब 'OG' में दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज की एंट्री हो गई है। फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ गई है, जिसमें वह गंभीर लुक में दिख रहे हैं।
21 सितंबर को आएगा ट्रेलर
फिल्म में प्रकाश राज को 'सत्या दादा' का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। उनके लुक की बात करें तो वह मैरून कुर्ते के ऊपर सॉल ओढ़े हुए हैं और आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ है। इसमें प्रियंका मोहन भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। बता दें कि फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का ट्रेलर 21 सितंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा।
