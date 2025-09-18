पवन कल्याण की फिल्म 'OG' में प्रकाश राज की एंट्री, पहली झलक आई सामने 

फिल्म 'OG' में प्रकाश राज की एंट्री

लेखन दीक्षा शर्मा 03:39 pm Sep 18, 202503:39 pm

क्या है खबर?

तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जल्द ही फिल्म 'दे कॉल हिम OG' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान सुजीत ने संभाली है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अभिनेता इमरान हाशमी तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे हैं। अब 'OG' में दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज की एंट्री हो गई है। फिल्म से उनकी पहली झलक भी सामने आ गई है, जिसमें वह गंभीर लुक में दिख रहे हैं।