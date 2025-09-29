'लंगड़ा त्यागी' की वापसी, क्या 19 साल बाद फिर लगेगा सैफ अली खान पर दांव?

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गईं, लेकिन उनके किरदार दर्शकों के जहन में बस गए। ऐसी ही एक फिल्म 19 साल पहले रिलीज हुई थी 'ओमकारा', जिसमें विलेन बने सैफ अली खान पर्दे पर छा गए थे। ये किरदार उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। अब खबर है कि लंगड़ा त्यागी एक बार फिर पर्दे पर लौट रहा है, लेकिन एक नए अंदाज में।

रिपोर्ट सैफ के किरदार का स्पिन ऑफ साल 2006 में रिलीज हुई 'ओमकारा' में अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ, कोंकणा सेन और विवेक ओबेरॉय समेत कई कलाकार नजर आए थे। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म को काफी पसंद किया जाता है, जिसके निर्माता कुमार मंगत पाठक थे। यूं तो फिल्म के सभी किरदारों को तारीफ मिली, लेकिन सैफ का किरदार लंगडा त्यागी सिनेमाई पर्दे पर अमर हो गया। अब उनके इस किरदार का स्पिन ऑफ बनने जा रहा है।

अर्थ स्पिन ऑफ क्या है, ये भी जान लीजिए कई बार ऐसी फिल्में बनती हैं, जिन्हें बनाते समय निर्देशक को अहसास होता है कि उसका फलां किरदार बेहद अहम है। ऐसे में अगर वह उस किरदार पर अलग से एक फिल्म बनाता है तो उसी कैरेक्टर पर बनी अलग फिल्म को ही स्पिन ऑफ कहा जाता है। अक्षय कुमार की फिल्म 'बेबी' में तापसी पन्नू के किरदार शबाना खान पर अलग से फिल्म 'नाम शबाना' बनी थी। ये फिल्म 'बेबी' का स्पिन ऑफ ही थी।

तैयारी लंगड़ा त्यागी की दुनिया से रूबरू होंगे दर्शक लंगड़ा त्यागी को मिले बेशुमार प्यार को देखते हुए अब निर्माताओं ने बड़ी तैयारी की है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू करने की योजना है। फिल्म के निर्माता कुमार मंगत और अभिषेक पाठक आजकल इसी तैयारी में जुटे हैं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा आइडिया निकाला है, जो दर्शकों को लंगड़ा त्यागी की लाजवाब दुनिया में ले जाएगा। हालांकि, सैफ की वापसी होगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है।