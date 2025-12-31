प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया तारीफ का हकदार, 'द राजासाब' देखने से पहले निपटा लें
क्या है खबर?
पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक्शन फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुके अभिनेता इस बार कुछ अलग करने वाले हैं। उनकी आगामी फिल्म 'द राजा साब' एक्शन-कॉमेडी के अलावा, हॉरर की डोज भी देगी। इसका ट्रेलर देखने के बाद, लोग फिल्म देखने के लिए काफी उतावले हैं। खैर, 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को आएगी। इससे पहले प्रभास की पिछली फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सकता है।
#1
'बाहुबली फ्रैंचाइजी'
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाहुबली' ने प्रभास को पूरे देश में लोकप्रियता दिलाई है। यही वो फिल्म है, जिसके जरिए उन्हें भारत के पहले पैन इंडिया स्टार का खिताब हासिल हुआ। 2015 में आई इस फिल्म की अपार सफलता के बाद, 2017 में प्रीक्वल 'बाहुबली 2' आया जो और भी ज्यादा हिट हुआ। फिल्म में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राणा दग्गुबाती जैसे सितारे हैं। 'बाहुबली' की दोनों किस्तों को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
#2 & #3
'कल्कि 2898 AD' और 'सालार'
प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों से सजी 'कल्कि 2898 AD' 2024 में रिलीज हुई थी जो अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। यह नाग अश्विन द्वारा निर्देशित साइंस-फिक्शन फिल्म है जिसे न देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। 2023 में रिलीज फिल्म 'सालार' भी दर्शकों का प्यार बटोरने में कामयाब रही थी। इसकी कहानी प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की दोस्ती और बाद की दुश्मनी पर आधारित है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।
#4 & #5
'राधे श्याम' और 'डार्लिंग'
प्रभास का एक्शन अंदाज तो लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन फिल्म 'राधे श्याम' में उनका रोमांटिक अंदाज लोगों के दिल को छू गया था। 2022 में रिलीज इस फिल्म में पूजा हेगड़े भी हैं। दोनों की प्रेम कहानी भावुक होने का पूरा मौका देती है। प्रभास की फिल्म 'डार्लिंग' 2010 में रिलीज हुई थी। इसमें अभिनेता के रोमांटिक अवतार के साथ उनकी चुलबुलता और कॉमेडी को लोगों ने खूब पसंद किया था।