प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया तारीफ का हकदार, 'द राजासाब' देखने से पहले निपटा लें

#1 'बाहुबली फ्रैंचाइजी' एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाहुबली' ने प्रभास को पूरे देश में लोकप्रियता दिलाई है। यही वो फिल्म है, जिसके जरिए उन्हें भारत के पहले पैन इंडिया स्टार का खिताब हासिल हुआ। 2015 में आई इस फिल्म की अपार सफलता के बाद, 2017 में प्रीक्वल 'बाहुबली 2' आया जो और भी ज्यादा हिट हुआ। फिल्म में अनुष्का शेट्‌टी, तमन्ना भाटिया और राणा दग्गुबाती जैसे सितारे हैं। 'बाहुबली' की दोनों किस्तों को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

#2 & #3 'कल्कि 2898 AD' और 'सालार' प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों से सजी 'कल्कि 2898 AD' 2024 में रिलीज हुई थी जो अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। यह नाग अश्विन द्वारा निर्देशित साइंस-फिक्शन फिल्म है जिसे न देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। 2023 में रिलीज फिल्म 'सालार' भी दर्शकों का प्यार बटोरने में कामयाब रही थी। इसकी कहानी प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की दोस्ती और बाद की दुश्मनी पर आधारित है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।

Advertisement