'द राजा साब' का दूसरा ट्रेलर जारी, संजय दत्त की काली शक्तियों से लड़ते दिखे प्रभास

लेखन ज्योति सिंह 04:19 pm Dec 29, 202504:19 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म 'द राजा साब' लंबे समय से चर्चा में है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही जारी कर दिए थे जिन्हें लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। रिलीज से कुछ दिन पहले निर्माताओं ने नए साल का तोहफा देते हुए एक और ट्रेलर जारी कर दिया है जिसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इस बार ट्रेलर के जरिए फिल्म की कहानी को काफी विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है।