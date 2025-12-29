LOADING...
'द राजा साब' का दूसरा ट्रेलर जारी, संजय दत्त की काली शक्तियों से लड़ते दिखे प्रभास

लेखन ज्योति सिंह
Dec 29, 2025
04:19 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म 'द राजा साब' लंबे समय से चर्चा में है। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही जारी कर दिए थे जिन्हें लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। रिलीज से कुछ दिन पहले निर्माताओं ने नए साल का तोहफा देते हुए एक और ट्रेलर जारी कर दिया है जिसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इस बार ट्रेलर के जरिए फिल्म की कहानी को काफी विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है।

ट्रेलर

ट्रेलर में काली शक्तियों से लड़ते दिखे प्रभास

'द राजा साब' ट्रेलर 2.0 की शुरुआत प्रभास के डायलॉग से होती है, जो कहते हैं कि उनकी दादी (जरीना वहाब) सबकुछ भूल जाती हैं, लेकिन उस शख्स (संजय दत्त) को नहीं भूलतीं। संजय फिल्म में काली शक्तियों वाले एक सम्मोहनकर्ता बने हैं। उनका सामना करने के लिए प्रभास चुनौती बनकर सामने आते हैं। इसी दौरान कई गहरे रहस्यों का खुलासा होता है। बोमन ईरानी का शानदार सरप्राइज है। मारुति द्वारा निर्देशित यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

