पवन कल्याण इलाज के लिए हैदराबाद रवाना, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की ठीक होने की कामना
क्या है खबर?
तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले कुछ दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। उन्हें बुखार और खांसी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब पवन को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। 26 सितंबर को वो मंगलगिरी से हैदराबाद पहुंचे। उधर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं।
बयान
आप जल्दी ठीक हो जाओ- मुख्यमंत्री
जनसेना पार्टी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पवन कल्याण को तेज बुखार और खांसी की समस्या बनी हुई है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पवन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने लिखा, 'माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर करे कि वो स्वस्थ होकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें और 'OG' की सफलता का आनंद लें।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Wishing Hon’ble Deputy Chief Minister, Shri Pawan Kalyan Garu, a full and speedy recovery. May he return in good health to continue serving the people of Andhra Pradesh, and to enjoy the well-earned success of OG, which is receiving widespread appreciation. @PawanKalyan https://t.co/OmymLvnBib— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 26, 2025
जानकारी
'दे कॉल हिम OG' को लेकर चर्चा में पवन
पवन मौजूदा वक्त में फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 25 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने 90.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।