पवन कल्याण इलाज के लिए हैदराबाद रवाना, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की ठीक होने की कामना

इलाज के लिए हैदराबाद रवाना हुए पवन कल्याण

लेखन दीक्षा शर्मा 06:09 pm Sep 26, 202506:09 pm

क्या है खबर?

तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले कुछ दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। उन्हें बुखार और खांसी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब पवन को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। 26 सितंबर को वो मंगलगिरी से हैदराबाद पहुंचे। उधर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं।