क्या 'बिग बॉस 19' में नजर आएंगे अशनीर ग्रोवर? (तस्वीर: एक्स/@Ashneer_Grover)

अशनीर ग्रोवर को मिला सलमान खान के शाे 'बिग बॉस 19' का प्रस्ताव, दिया ये जवाब

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 26, 2025
05:58 pm
मौजूदा वक्त में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल शो' की मेजबानी कर रहे बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह खास है। दरअसल, अशनीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें उन्होंने दावा कि उन्हें सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है।

अशनीर ने इस स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हाहाहा, सलमान भाई से तो पूछ ले... मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक। यह 'मेल मर्ज' किसी की तो नौकरी खाएगा।' बता दें कि अशनीर जब 'बिग बॉस 18' में बतौर मेहमान आए थे तो मंच पर ही सलमान के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई थी। जब सलमान ने उनकी क्लास लगाई तो वह मंच पर चुपचाप खड़े रह गए और एक शब्द भी नहीं बोले।

