'दे कॉल हिम OG' की रिलीज से पहले बीमार पड़े पवन कल्याण, प्रशंसक हुए चिंतित

लेखन दीक्षा शर्मा 04:50 pm Sep 24, 202504:50 pm

क्या है खबर?

तेलुगु सिनेमा के जाने-माने अभिनेता पवन कल्याण पिछले काफी समय से फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान सुजीत को सौंपी गई है। उनकी यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब पवन से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे उनके प्रशंसक यकीनन चिंतित हो जाएंगे। दरअसल, 'OG' की रिलीज से पहले पवन बीमार पड़ गए हैं।