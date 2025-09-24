'दे कॉल हिम OG' की रिलीज से पहले बीमार पड़े पवन कल्याण, प्रशंसक हुए चिंतित
क्या है खबर?
तेलुगु सिनेमा के जाने-माने अभिनेता पवन कल्याण पिछले काफी समय से फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान सुजीत को सौंपी गई है। उनकी यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब पवन से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे उनके प्रशंसक यकीनन चिंतित हो जाएंगे। दरअसल, 'OG' की रिलीज से पहले पवन बीमार पड़ गए हैं।
रिपोर्ट
डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'दे कॉल हिम OG' की रिलीज से पहले पवन पिछले 2 दिन से वायरल बुखार से पीड़ित हैं। परिवार की सलाह पर पवन ने अपनी जांच करवाई और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सख्त सलाह दी है। अब सोशल मीडिया पर प्रशंसक लगातार आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
OG
इमरान हाशमी भी हैं 'OG' का हिस्सा
'दे कॉल हिम OG' की बात करें तो इस फिल्म में पवन के साथ इमरान हाशमी नजर आएंगे। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। इस फिल्म के जरिए इमरान तेलुगु सिनेमा में कदम रखने वाले हैं, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म में पवन की जोड़ी अभिनेत्री प्रियंका मोहन के साथ बनी है। वह उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। प्रकाश राज भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।