भूमि पेडनेकर ने लिया बावे वाली माता महाकाली का आशीर्वाद, सामने आईं तस्वीरें

भूमि पेडनेकर ने लिया बावे वाली माता महाकाली का आशीर्वाद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bhumisatishpednekkar)

लेखन दीक्षा शर्मा 04:03 pm Sep 22, 202504:03 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू स्थित बावे वाली माता महाकाली का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान वह माता रानी की भक्ति में लीन नजर आईं। भूमि ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह माता महाकाली के दरबार दिख रही हैं। इस दौरान भूमि ने नीले रंग का को-ऑर्ड सेट पहना हुआ था और इसके साथ वह लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े दिखीं।