भूमि पेडनेकर ने लिया बावे वाली माता महाकाली का आशीर्वाद, सामने आईं तस्वीरें
बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू स्थित बावे वाली माता महाकाली का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान वह माता रानी की भक्ति में लीन नजर आईं। भूमि ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह माता महाकाली के दरबार दिख रही हैं। इस दौरान भूमि ने नीले रंग का को-ऑर्ड सेट पहना हुआ था और इसके साथ वह लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े दिखीं।
भूमि ने लिखी ये बात
भूमि ने तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'नवरात्रि के पहले दिन जम्मू स्थित पवित्र बावे वाली माता महाकाली दरबार से, मां काली का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में शक्ति, ऊर्जा और नई सफलताएं लेकर आए।' काम के मोर्चे पर बात करें तो भूमि जल्द ही वेब सीरीज 'दलदल' में नजर आएंगी, जिसमें वह पुलिस अधिकारी रीटा फरेरा की भूमिका निभा रही हैं। यह सीरीज OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
