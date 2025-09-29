बॉक्स ऑफिस: 'OG' ने चौथे दिन दिन लगाई लंबी छलांग, खाते में आए इतने करोड़ रुपये 

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे कॉल हिम OG' ने अपनी रिलीज के चौथे दिन यानी रविवार को सभी भाषाओं में 18.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म में तेलुगु में 17.5 करोड़ रुपये, तमिल में 25 लाख रुपये, हिंदी में 60 लाख रुपये और कन्नड़ में 5 लाख रुपये कमाए। इस तरह 'दे कॉल हिम OG' ने केवल 4 दिन में भारत में 140. 1 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं।

OG

दुनियाभर में 200 करोड़ी बनी 'OG'

'OG' ने 63.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। दूसरे दिन यह 18.45 करोड़ और तीसरे दिन 18.5 करोड़ कमाने में सफल रही। उधर प्री-सेल में इस फिल्म ने 21 करोड़ रुपये कमाए थे। बल्कि विदेश में 'OG' का भी खूब डंका बज रहा है। दुनियाभर में फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 'OG' में इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रिया रेड्डी और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी हैं।