'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@jollyllbmovie)

बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की पकड़ मजबूत, 100 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर

लेखन दीक्षा शर्मा 12:27 pm Sep 29, 202512:27 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए है। दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की, जिसका असर इसकी कमाई पर दिख रहा है। भले ही कामकाजी दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला, लेकिन वीकेंड पर इसने ठीक-ठाक कमाई कर ली है। आइए जानें 'जॉली LLB 3' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।