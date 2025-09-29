बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' की पकड़ मजबूत, 100 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर 

LOADING...
'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@jollyllbmovie)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 29, 2025
12:27 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए है। दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की, जिसका असर इसकी कमाई पर दिख रहा है। भले ही कामकाजी दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला, लेकिन वीकेंड पर इसने ठीक-ठाक कमाई कर ली है। आइए जानें 'जॉली LLB 3' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।

कमाई

'जॉली LLB 3' ने पार किया 90 करोड़ रुपये का आंकड़ा

बॉक्स आफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने अपनी रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90.50 करोड़ रुपये हो गया है। 80 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 130 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली LLB 3' का सामना 'OG' और 'मिराई' जैसी फिल्मों से है।

OTT

OTT पर कहां देख पाएंगे फिल्म?

'जॉली LLB 3' के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद फिल्म 'जॉली LLB 3' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स होगा। इस फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर, 2025 के अंत तक हो सकता है। बता दें कि 'जॉली LLB 3' साल 2013 में रिलीज हुई थी, वहीं इसका सीक्वल 2017 में आया था।