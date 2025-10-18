LOADING...
'पति पत्नी और वो दो' की रिलीज तारीख आई, तीन-तीन हीरोइनों संग इश्क फरमाएंगे आयुष्मान खुराना
'पति पत्नी और वो दो' इस दिन आएगी पर्दे पर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

लेखन नेहा शर्मा
Oct 18, 2025
02:47 pm
क्या है खबर?

साल 2019 में एक फिल्म आई थी 'पति पत्नी और वो', जो उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी। इसके गाने भी हिट थे। फिल्म में पति कार्तिक आर्यन बने थे, उनकी पत्नी भूमि पेडनेकर बनी थीं और वो का किरदार अनन्या पांडे ने निभाया था। अब इसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है, जिसका नाम है 'पति पत्नी और वो दो'। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना हैं और अब इसकी रिलीज तारीख सामने आ गई है।

ऐलान

सारा, रकुल और वामिका के साथ इश्क लड़ाते दिखेंगे आयुष्मान

जाने-माने फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा कर इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया है। इसी के साथ ये भी पता चला है कि इस बार फिल्म में दो नहीं, बल्कि तीन-तीन अभिनेत्रियां होंगी। एक हैं सारा अली खान, दूसरी हैं रकुल प्रीत सिंह और तीसरी हैं वामिका गब्बी। इन तीनों हीरोइनों के साथ आयुष्मान रोमांस करते दिखेंगे, जबकि 'पति पत्नी और वो' में कार्तिक के साथ दो अभिनेत्रियां थीं।

रिलीज

अगले साल 4 मार्च को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म

फिल्म अगले साल 4 मार्च, 2026 में यानी होली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस पोस्ट ने जहां आयुष्मान के प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है, वहीं कार्तिक के प्रशंसकों को फिल्म में उनकी कमी खल रही है। एक यूजर ने लिखा, 'इस बार तो धमाका हो जाएगा।' कुछ ने फिल्म पहले ही हिट बता दी है। उधर एक ने लिखा, 'बेकार कर दी फिल्म, कार्तिक होना चाहिए था।'

किरदार

प्रजापति पांडे बनकर दिल जीतने आ रहे आयुष्मान

'पति पत्नी और वो' में आयुष्मान, प्रजापति पांडे का किरदार निभाने वाले हैं। ये पहला माैका होगा, जब आयुष्मान, सारा, रकुल और वामिका साथ पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की फिल्म होने वाली है। ये एक रोमांटिक, कॉमेडी और ड्रामा पर आधारित फिल्म होगी। टी-सीरीज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हो रहा है, वहीं मुदस्सर अजीज ने एक बार फिर निर्देशन की कमान संभाली है।

फिल्म

'पति पत्नी और वो' ने कितनी कमाई की थी?

मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी फिल्म 'पति पत्नी और वो' में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आए थे। इनके अलावा फिल्म में कृति सैनन का कैमियो था और राजपाल यादव, अपारशक्ति खुराना, सनी सिंह और दीया मिर्जा जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। कमाई की बात करें तो इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था, जबकि इसने दुनियाभर में 109 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।