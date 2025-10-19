परिणीति चोपड़ा अस्पताल में हुईं भर्ती (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@parineetichopra)

परिणीति चोपड़ा अस्पताल में हुईं भर्ती, राघव चड्‌ढा भी मौजूद; जल्द आ सकती है खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Oct 19, 202502:13 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने 2 महीने पहले खुशखबरी दी थी कि वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद से प्रशंसक इस खास पल का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि दिवाली पर ये जोड़ी खुशखबरी सुनाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिनेत्री को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिणीति के साथ राघव भी अस्पताल पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि खुशखबरी कभी भी आ सकती है।