परिणीति चोपड़ा अस्पताल में हुईं भर्ती, राघव चड्ढा भी मौजूद; जल्द आ सकती है खुशखबरी
क्या है खबर?
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 2 महीने पहले खुशखबरी दी थी कि वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद से प्रशंसक इस खास पल का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि दिवाली पर ये जोड़ी खुशखबरी सुनाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिनेत्री को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिणीति के साथ राघव भी अस्पताल पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि खुशखबरी कभी भी आ सकती है।
राघव के साथ दिल्ली आईं परिणीति
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, परीणीति को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका ख्याल रखने के लिए राघव भी उनके साथ मौजूद हैं। बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि अभिनेत्री बच्चे को जन्म देने के लिए दिल्ली आ चुकी हैं। जल्द ही दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। इस खबर के आते ही परिणीति और राघव के चाहने वाले भी काफी उत्साहित हो गए हैं।
शादी के 2 साल बाद पहले बच्चे का करेंगे स्वागत
परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, साल 2023 में राजस्थान के उदयपुर में ग्रैंड शादी की थी। अब 2 साल बाद उनके घर में नन्ही किलकारी गूंजने वाली है। इस बीच परिणीति भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी पर लगातार अपडेट साझा करती रही हैं। बीते दिनों ही उन्हाेंने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्हें पिज्जा खाने का मन कर रहा है। पोस्ट में परिणीति को अचार के साथ पिज्जा खाते हुए भी देखा गया था।
ट्विटर पोस्ट
October 19, 2025