होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': मृदुल तिवारी और शेहबाज बडेशा के बीच कांटे की टक्कर, कौन बनेगा प्रतियोगी? 
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
05:40 pm
क्या है खबर?

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। खास बात यह है कि इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान को ही सौंपी गई है। 'बिग बॉस 19' की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। इस बार शो में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है।

प्रोमो

जनता करेगी फैसला 

'बिग बॉस 19' के इतिहास में पहली बार आम जनता को प्रतियोगियों चुनने का मौका दिया गया है। दरअसल, निर्माताओं ने शेहबाज बडेशा और यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच चुनाव कराया है। ट्वविस्ट यह है कि ये शो के प्रतियोगी बनेंगे या नहीं, इसका फैसला जनता लेगी। इनमें से किसी एक को शो में पक्की जगह मिलेगी। इसके लिए वोटिंग लाइन खोल दी गई है। जनता जिसे सबसे ज्यादा वोट देगी, वो 'बिग बॉस 19' का पहला प्रतियोगी बना जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो