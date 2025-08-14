'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

'बिग बॉस 19': मृदुल तिवारी और शेहबाज बडेशा के बीच कांटे की टक्कर, कौन बनेगा प्रतियोगी?

लेखन दीक्षा शर्मा 05:40 pm Aug 14, 202505:40 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। खास बात यह है कि इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान को ही सौंपी गई है। 'बिग बॉस 19' की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। इस बार शो में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है।