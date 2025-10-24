अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' पर आया ये अपडेट

अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का खत्म होगा इंतजार, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 05:46 pm Oct 24, 202505:46 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि फिल्म 2025 के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जाे बेशक लोगों की उत्सुकता बढ़ा देगा। बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं, जबकि फिरोज नाडियाडवाला ने निर्माण किया हैं। आइए जानते हैं अपडेट।