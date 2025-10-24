अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का खत्म होगा इंतजार, फिल्म पर आया ये अपडेट
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि फिल्म 2025 के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जाे बेशक लोगों की उत्सुकता बढ़ा देगा। बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं, जबकि फिरोज नाडियाडवाला ने निर्माण किया हैं। आइए जानते हैं अपडेट।
अपडेट
अक्षय शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुडे़ करीबी सूत्र ने कहा कि 'वेलकम टू द जंगल' के निर्माता अगले साल 2026 तक फिल्म का बचा शेड्यूल पूरा करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वह इसे 2026 के मध्य तक रिलीज करना चाहते हैं। यही नहीं मेकर्स अगले महीने नवंबर में फिल्म की 15 दिनों की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' बॉलीवुड के कॉमेडी यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित वापसी में से एक है।
कास्ट
फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे
'वेलकम टू द जंगल' सुपरहिट फिल्मों 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का सीक्वल है। इस फिल्म में अक्षय के अलावा संजय दत्त, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पटानी, परेश रावल और जैकलीन फर्नांडीज जैसे सितारे नजर आएंगे। फिलहाल अक्षय अपनी आगामी फिल्में 'भूत बांग्ला' और 'हैवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इन दोनों फिल्मों को अगले साल 2026 में रिलीज किया जाएगा। इससके अलावा अक्षय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हेरा फेरी 3' भी पाइप लाइन में बनी हुई है।