'छोद्दोबेशी'सीरीज में क्या जासूस परमव्रत खोलेंगे चौधरी परिवार के गहरे राज?

'छोद्दोबेशी' में होगा ये खुलासा

जैसे-जैसे आदित्य ताकतवर चौधरी परिवार की जांच शुरू करता है, उसे पुराने राज और छिपे हुए इरादे मिलते हैं। पता चलता है कि हर किसी के पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ है।

इस सीरीज में उनकी पत्नी रत्ना के किरदार में ऋतभारि चक्रवर्ती हैं, जो आदित्य का हर कदम पर साथ देती हैं। इसके अलावा सीरीज में श्रीजाला गुहा, भरत कौल, इंद्रशीष रॉय, पायल सरकार और खेया चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

कहानी में कई परतें और मोड़ हैं, जो मिस्ट्री पसंद करने वाले दर्शकों को खूब पसंद आएंगे।