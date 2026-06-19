'छोद्दोबेशी'सीरीज में क्या जासूस परमव्रत खोलेंगे चौधरी परिवार के गहरे राज?
'छोद्दोबेशी' के पहले लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अरित्रा सेन की यह एक नई मिस्ट्री सीरीज है। इसमें परमव्रत चटर्जी मुख्य भूमिका में हैं, जो आदित्य मजूमदार का किरदार निभा रहे हैं।
आदित्य एक ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसकी किस्मत खराब चल रही है। जब मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी चौधरी (जून मालियाह) को अपनी जिंदगी में कुछ अजीब गड़बड़ का अहसास होता है, तो वह मदद के लिए आदित्य के पास पहुंचती हैं।
यह मामला जल्द ही आदित्य के लिए एक बड़ा और खतरनाक मोड़ ले लेता है।
'छोद्दोबेशी' में होगा ये खुलासा
जैसे-जैसे आदित्य ताकतवर चौधरी परिवार की जांच शुरू करता है, उसे पुराने राज और छिपे हुए इरादे मिलते हैं। पता चलता है कि हर किसी के पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ है।
इस सीरीज में उनकी पत्नी रत्ना के किरदार में ऋतभारि चक्रवर्ती हैं, जो आदित्य का हर कदम पर साथ देती हैं। इसके अलावा सीरीज में श्रीजाला गुहा, भरत कौल, इंद्रशीष रॉय, पायल सरकार और खेया चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
कहानी में कई परतें और मोड़ हैं, जो मिस्ट्री पसंद करने वाले दर्शकों को खूब पसंद आएंगे।