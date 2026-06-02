भारत की पहली AI म्यूजिक कंपनी 'PaRa' ने छेड़ी नई धुन, अब पूरी दुनिया सुनेगी भारतीय संगीत

भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री साल 2028 में कितने करोड़ तक पहुंचेगी?

PaRa म्यूजिक का एक खास AI सिस्टम, पारामीटर, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स और क्षेत्रों में सुनने वालों की पसंद पर बारीक नजर रखता है।

यह सिस्टम रुझानों को पहचानने और सही गानों को आगे बढ़ाने में खास भूमिका निभाता है। साथ ही, यह कलाकारों को संगीत बनाने की पूरी आजादी भी देता है।

भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री साल 2028 तक 7,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है। इसे देखते हुए PaRa केंद्र और राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रहा है, ताकि भारतीय संगीत और उसके रचनाकारों को वैश्विक मंच पर उचित पहचान मिल सके।