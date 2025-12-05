सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' का यूट्यूब पर जलवा

पंकज त्रिपाठी की सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' का यूट्यूब पर दिखा जलवा, अभिनेता ने जाहिर की खुशी

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Dec 05, 202512:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने अभिनय से हमेशा दर्शकों का दिल जीतते आए हैं। खासतौर पर नेटफ्लिक्स की सीरीज 'मिर्जापुर' में कालीन भैया के किरदार के लिए उन्हें खूब सराहना मिली है। अब पंकज ने निर्माता के क्षेत्र में सफल शुरुआत की है। पिछले महीने ही उनकी काॅमेडी-ड्रामा वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' को सीधे यूट्यूब पर जारी किया गया था। इस सीरीज ने कुछ ही दिनों में दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल कर लिया है, जिससे अभिनेता काफी गदगद हैं।