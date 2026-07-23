जमीन विवाद में भाई पर हमला, पंकज त्रिपाठी बोले- हम डरने वालों में से नहीं हैं

अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने बड़े भाई विजयेंद्रनाथ तिवारी पर हुए हमले को लेकर अपनी बात रखी है। बिहार के गोपालगंज में जमीन के विवाद के चलते उन पर हमला हुआ था।

जैसे ही पंकज को इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत पटना के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस खबर ने उन्हें काफी परेशान किया है, लेकिन उन्हें अपनी कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी।

पंकज ने साफ तौर पर कहा कि उनका परिवार डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 'यह एक दुखद घटना है और कुछ नहीं।' पंकज ने यह भी बताया कि वे हर दिन अपने भाई से फोन पर बात करते हैं।