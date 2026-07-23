जमीन विवाद में भाई पर हमला, पंकज त्रिपाठी बोले- हम डरने वालों में से नहीं हैं
अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने बड़े भाई विजयेंद्रनाथ तिवारी पर हुए हमले को लेकर अपनी बात रखी है। बिहार के गोपालगंज में जमीन के विवाद के चलते उन पर हमला हुआ था।
जैसे ही पंकज को इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत पटना के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इस खबर ने उन्हें काफी परेशान किया है, लेकिन उन्हें अपनी कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी।
पंकज ने साफ तौर पर कहा कि उनका परिवार डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 'यह एक दुखद घटना है और कुछ नहीं।' पंकज ने यह भी बताया कि वे हर दिन अपने भाई से फोन पर बात करते हैं।
पंकज थिएटर 'ला इलाज' से कर रहे वापसी
घर में चल रही इन मुश्किलों के बावजूद, पंकज त्रिपाठी अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हैं। वे एक फिल्म 'ओह माय डॉग' में काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली है।
इसके अलावा, करीब 12-13 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने थिएटर में वापसी की है और नाटक 'ला इलाज' में अभिनय कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि स्टेज पर वापस आकर उन्हें 'स्क्रीन थकान' से एक ताजगी भरा ब्रेक मिला है। उन्हें लाइव ऑडियंस से फिर से जुड़ना बेहद पसंद है।