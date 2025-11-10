दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी समर्थकों से फिर मिली धमकी, जानिए आखिर क्या है मामला
क्या है खबर?
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को लगातार खालिस्तानी समर्थकों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उनके ऑकलैंड कॉन्सर्ट से पहले देखा गया है। जाहिर है कि दिलजीत इन दिनों अपने 'औरा' टूर पर हैं। उनका आगामी शो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगा। अपने आगामी कॉन्सर्ट से पहले, गायक को खालिस्तानी समर्थकों की ओर से नई धमकियां दी गई हैं। इन सब के बावजूद वह डरे नहीं हैं, और अपना कॉन्सर्ट जारी रख रहे हैं।
धमकी
दिलजीत को शो रद्द करने की मिल रही धमकी
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिलजीत के पिछले पर्थ कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान समर्थक ने खूब नारेबाजी करते हुए शो रद्द करने की मांग की थी। अब स्पार्क एरिना में होने वाले उनके ऑकलैंड कॉन्सर्ट के लिए चेतावनी जारी की गई है। बताया जाता है कि यह धमकियां कथित अमेरिका स्थित चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी गई हैं। बता दें कि गुरपतवंत प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का नेता है।
मामला
जानिए क्या है पूरा मामला
दिलजीत पिछले दिनों अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिग बी के पैर छुए थे। एपिसोड आने के बाद खालिस्तानी चरमपंथियों में आक्रोश फैल गया। SFJ का कहना है कि यह '"984 के सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान है।" हालांकि धमकियों पर दिलजीत ने कहा था कि वह शो में फिल्म या गाने का प्रचार करने नहीं, बल्कि पंजाब बाढ़ राहत प्रयासों के लिए गए थे।