दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी समर्थकों से फिर मिली धमकी, जानिए आखिर क्या है मामला

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Nov 10, 202510:44 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को लगातार खालिस्तानी समर्थकों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उनके ऑकलैंड कॉन्सर्ट से पहले देखा गया है। जाहिर है कि दिलजीत इन दिनों अपने 'औरा' टूर पर हैं। उनका आगामी शो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगा। अपने आगामी कॉन्सर्ट से पहले, गायक को खालिस्तानी समर्थकों की ओर से नई धमकियां दी गई हैं। इन सब के बावजूद वह डरे नहीं हैं, और अपना कॉन्सर्ट जारी रख रहे हैं।