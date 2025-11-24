स्मृति मंधाना के पिता के बाद पलाश मुच्छल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि पलाश की जांच के बाद उनमें वायरल के संक्रमण और एसिडिटी के लक्षण दिखाई दिए हैं। उन्हें इलाज की तत्काल जरूरत थी, जिसे देखते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्र ने आगे बताया कि पलाश अब पहले से बेहतर हैं और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, इस खबर ने उनके प्रशंसकों को काफी परेशान कर दिया है।

जश्न

टल गया स्मृति और पलाश की शादी का जश्न

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अब इस जश्न को टाल दिया गया है। दरअसल, क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंधाना के पारिवारिक डॉ. नमन शाह के मुताबिक, एक मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य पर पूरी नजर रख रही है। डॉ. ने बताया कि श्रीनिवास की जांच रिपोर्ट में उनके हृदय संबंधी एंजाइम और रक्तचाप बढ़ा मिला है।