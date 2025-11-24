अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025: जानिए भारत में कब और कहां देख सकेंगे

अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025: जानिए भारत में कब और कहां देख पाएंगे ये समारोह

लेखन ज्योति सिंह 11:55 am Nov 24, 202511:55 am

क्या है खबर?

53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है। भारत के लिए यह काफी खास होगा, क्योंकि पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेशन हासिल किया है। दिलजीत को यह नामांकन उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए मिला है। यही नहीं, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी/मिनी-सीरीज के लिए भी नामांकित किया गया है। यहां जानिए कि भारत में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 को कब और कहां देखा जा सकेगा।