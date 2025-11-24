अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025: जानिए भारत में कब और कहां देख पाएंगे ये समारोह
क्या है खबर?
53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है। भारत के लिए यह काफी खास होगा, क्योंकि पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेशन हासिल किया है। दिलजीत को यह नामांकन उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए मिला है। यही नहीं, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी/मिनी-सीरीज के लिए भी नामांकित किया गया है। यहां जानिए कि भारत में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 को कब और कहां देखा जा सकेगा।
स्ट्रीमिंग विवरण
कहां देख सकेंगे एमी पुरस्कार?
53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन न्यूयॉर्क के हिल्टन मिडटाउन में किया जा रहा है। इस समारोह का सीधा प्रसारण अमेरिका में शाम 5:00 बजे से रात 11:00 बजे तक किया जाएगा। भारत में, यह समारोह मंगलवार, 25 नवंबर को सुबह 3:30 बजे से iemmys.tv पर प्रसारित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम भी इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 9:30 बजे IST तक प्रसारित किया जाएगा। एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी केली रिपा और मार्क कॉन्सुएलोस द्वारा की जाएगी।
नामांकन
नामांकन में सबसे आगे ये 3 देश
अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में 26 देशों से 16 श्रेणियों में रिकॉर्ड 64 नामांकन हासिल हुए हैं। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम (UK) 12 नामांकन के साथ नामांकन में सबसे आगे चल रहा है। दूसरे नंबर पर ब्राजील 8 नामांकन के साथ और तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 4 नामांकन के साथ आगे है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए यूके के शो 'राइवल्स' को नामांकन हासिल हुआ है। वहीं '100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड' के लिए डिएगो वास्केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है।