पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र से लेकर अलका याग्निक तक; इन सितारों को मिलेगा खास सम्मान

आभार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण: हेमा मालिनी ने जताया आभार धर्मेंद्र सिंह देओल को 'पद्म विभूषण' मिलना उनके 6 दशक लंबे करियर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्स पर लिखा, 'ये पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। धरम जी ने दशकों तक सिनेमा को अपना जीवन दिया। आज भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा है, जो उनके परिश्रम और करोड़ों प्रशंसकों के प्यार का सम्मान है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई।'

ट्विटर पोस्ट हेमा मालिनी का पोस्ट So so proud thst the govt has recognised Dharam ji’s immense contribution to the film industry by bestowing on him the prestigious Padma Vibhushan award🙏 pic.twitter.com/4hI4NxsHSm — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 25, 2026

उपलब्धि ममूटी ने पद्म भूषण दर्शकों और फिल्म जगत को किया समर्पित मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनके अकेले का नहीं है, बल्कि उन दर्शकों का है, जिन्होंने पिछले कई दशकों से उन्हें बिना शर्त प्यार दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने प्रशंसकों और फिल्म जगत को समर्पित किया। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके काम और सिनेमा के प्रति समर्पण को पहचान मिलना एक सुखद अनुभव है।

पद्म भूषण सुरों की रानी अलका याग्निक को पद्म भूषण लोकप्रिय गायिका अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 90 के दशक से लेकर आज तक अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अलका के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अलका 25 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गा चुकी हैं। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और रिकॉर्ड 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं, वहीं उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।