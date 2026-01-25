LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र से लेकर अलका याग्निक तक; इन सितारों को मिलेगा खास सम्मान
पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र से लेकर अलका याग्निक तक; इन सितारों को मिलेगा खास सम्मान
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण का ऐलान

पद्म पुरस्कारों का ऐलान, धर्मेंद्र से लेकर अलका याग्निक तक; इन सितारों को मिलेगा खास सम्मान

लेखन नेहा शर्मा
Jan 25, 2026
06:26 pm
क्या है खबर?

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वहीं अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण और दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक ममूटी को कला के क्षेत्र में उनकी लंबी सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

आभार

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण: हेमा मालिनी ने जताया आभार

धर्मेंद्र सिंह देओल को 'पद्म विभूषण' मिलना उनके 6 दशक लंबे करियर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्स पर लिखा, 'ये पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। धरम जी ने दशकों तक सिनेमा को अपना जीवन दिया। आज भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा है, जो उनके परिश्रम और करोड़ों प्रशंसकों के प्यार का सम्मान है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई।'

ट्विटर पोस्ट

हेमा मालिनी का पोस्ट

Advertisement

उपलब्धि

ममूटी ने पद्म भूषण दर्शकों और फिल्म जगत को किया समर्पित

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनके अकेले का नहीं है, बल्कि उन दर्शकों का है, जिन्होंने पिछले कई दशकों से उन्हें बिना शर्त प्यार दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने प्रशंसकों और फिल्म जगत को समर्पित किया। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके काम और सिनेमा के प्रति समर्पण को पहचान मिलना एक सुखद अनुभव है।

Advertisement

पद्म भूषण

सुरों की रानी अलका याग्निक को पद्म भूषण

लोकप्रिय गायिका अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 90 के दशक से लेकर आज तक अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अलका के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अलका 25 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गा चुकी हैं। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और रिकॉर्ड 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं, वहीं उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

पद्मश्री पुरस्कार

इन 3 सितारों को मिलेगा पद्मश्री

भारत सरकार ने सिनेमा और टेलीविजन जगत में योगदान के लिए आर माधवन, प्रोसनजीत चटर्जी और दिवंगत सतीश शाह को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता माधवन ने बॉलीवुड और साउथ दोनों में अपनी छाप छोड़ी है, जबकि प्रोसनजीत को बंगाली सिनेमा में लंबे योगदान के लिए चुना गया है, वहीं टीवी और फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित कर उनकी विरासत को नमन किया गया है।

Advertisement