ऑस्कर 2026: 'सिनर्स' और 'वन बैटल..' के सिर सजा जीत का ताज, किसे मिला कौन-सा पुरस्कार?

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमाई सम्मान 98वें एकेडमी अवार्ड्स का आगाज हो चुका है और हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर से सुनहरी ट्राफियां अपने नए मालिकों के पास पहुंचने लगी हैं। विजेताओं की घोषणा शुरू हो चुकी है। रयान कूगलर की फिल्म 'सिनर्स' ने इस साल सबसे ज्यादा 16 नामांकन पाकर इतिहास रच दिया था। आइए जानते हैं इस बार फिल्मी दुनिया के इस सबसे बड़े पुरस्कार समारोह में किसे किस श्रेणी में मिला पुरस्कार।

जीत ऑस्कर में 'सिनर्स' की शानदार शुरुआत, रयान कूगलर की बड़ी जीत निर्देशक और लेखक रयान कूगलर ने फिल्म 'सिनर्स' के लिए 'बेस्ट ओरिजनल स्क्रीलप्ले' का ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 नामांकन के साथ इस साल रेस में सबसे आगे चल रही इस फिल्म ने इस जीत के साथ अपनी सफल शुरुआत कर दी है। उधर दिग्गज फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन ने आखिरकार अपना पहला ऑस्कर जीत लिया है। उन्होंने अपनी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' के लिए बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले का प्रतिष्ठित एकेडमी अवाॅर्ड अपने नाम किया।

सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार सीन पेन बने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, एमी मैडिगन भी सम्मानित दिग्गज अभिनेत्री एमी मैडिगन ने अपनी फिल्म 'वेपन्स' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का एकेडमी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। उधर दिग्गज अभिनेता सीन पेन ने फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' में अपने दमदार अभिनय के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता' का ऑस्कर जीत लिया है। इस साल ऑस्कर समारोह में पहली बार 'सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग' की श्रेणी को शामिल किया गया है और ये पुरस्कार फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए कैसांद्रा कुलुकुंडिस ने अपने नाम किया।

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शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में इन 2 फिल्मों को मिला ऑस्कर 'सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म' की श्रेणी में इस साल 1 नहीं, बल्कि 2 फिल्मों ने बाजी मारी है। सैम ए. डेविस के निर्देशन में बनी फिल्म 'द सिंगर्स' और नताली मस्टियाटा व एलेक्जेंडर सिंह के निर्देशन में बनी 'टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाईवा' दोनों ही फिल्मों को संयुक्त रूप से ऑस्कर विजेता घोषित किया गया। निर्देशक क्रिस लाविस और मासीक सजेरबोव्स्की की फिल्म 'द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स' ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अपने नाम कर लिया है।

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