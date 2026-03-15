ऑस्कर 2026 की रौनक बढ़ाएंगी प्रियंका चोपड़ा, भारत में कब और कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स ऑस्कर का मंच सज चुका है और इस बार भारत के लिए ये खास होने वाला है। दरअसल, ऑस्कर में न केवल बेहतरीन फिल्मों के बीच मुकाबला होगा, बल्कि देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की मौजूदगी भी शो में चार चांद लगाएगी। प्रियंका इस साल ऑस्कर में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी, जो भारतीय फैंस के लिए गर्व की बात है। आइए जानें भारत में कब और कहां देखें ऑस्कर का लाइव प्रसारण।

तारीख 15 मार्च को हॉलीवुड, भारत में देखने का समय 16 मार्च सुबह हॉलीवुड के ऐतिहासिक डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन होने जा रहा है, जहां दुनियाभर के दिग्गज फिल्म निर्माता और सितारे एक छत के नीचे जुटेंगे। समय के अंतर के कारण भारत में प्रशंसक इस समारोह को एक दिन बाद यानी 16 मार्च (सोमवार) की सुबह लाइव देख सकेंगे। भारतीय दर्शकों के लिए इस भव्य समारोह का लाइव प्रसारण 16 मार्च की सुबह साढ़े 4 बजे से शुरू होगा।

समय ऑस्कर का रिपीट टेलीकास्ट रात 9 बजे भी उपलब्ध भारतीय दर्शकों के लिए ऑस्कर का सीधा प्रसारण टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। लाइव इवेंट आप टीवी पर स्टार मूवीज, स्टार मूवीज सलेक्ट और कलर्स इंफिनिटी पर देख सकते हैं, वहीं जो लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पसंद करते हैं, वे जियो हॉस्टार पर इसे लाइव देख सकेंगे। खास बात है कि जो दर्शक सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, उनके लिए उसी दिन रात 9 बजे इन्हीं चैनलों और प्लेटफॉर्म पर ऑस्कर का रिपीट टेलीकास्ट भी प्रसारित किया जाएगा।

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आकर्षण प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड सितारों के साथ ऑस्कर की खास शाम 98वें ऑस्कर में इस बार भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ा आकर्षण प्रियंका चोपड़ा होंगी, जो एक 'प्रेजेंटर' के रूप में मंच पर नजर आएंगी। प्रियंका के साथ-साथ हॉलीवुड के दिग्गज सितारे जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे, माइकल बी जॉर्डन और पॉल मेस्कल भी विजेताओं को ट्रॉफी सौंपते दिखेंगे। हॉलीवुड की इस सबसे ग्लैमरस रात को और खास बनाने के लिए मशहूर कॉमेडियन और टीवी स्टार कोनन ओ ब्रायन को एक बार फिर मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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