'अवतार: फायर एंड ऐश' ने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर जीता

ऑस्कर 2026: 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास

लेखन Manoj Panchal 07:55 am Mar 16, 202607:55 am

क्या है खबर?

पिछले साल रिलीज हुई फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स' का ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किया है। इसके साथ ही फिल्म ने इतिहास रच दिया है क्योंकि इसके पहले दोनों भागों ('अवतार' और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर') ने भी यह पुरस्कार अपने नाम किया था। फिल्म की VFX टीम जो लेटेरी, रिचर्ड बेनेहम, एरिक सेंडन और डैनियल बैरेट ने यह ट्रॉफी स्वीकार की।