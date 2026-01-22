ऑस्कर 2026: 'सिनर्स' और 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' में महा-मुकाबला, यहां देखिए नामांकन की पूरी सूची

सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ऑस्कर 2026 के लिए बिगुल बज चुका है। सालभर की कड़ी मेहनत, बेहतरीन कहानियों और दमदार अभिनय की कसौटी के बाद आखिरकार 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के नामांकन की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। इस बार की सूची में रयान कूगलर की 'सिनर्स' और पॉल थॉमस एंडरसन की 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक नजर ऑस्कर 2026 की नामांकन सूची पर।

रिकॉर्ड 'सिनर्स' ने रचा इतिहास रयान कूगलर के निर्देशन में बनी अलौकिक थ्रिलर 'सिनर्स' ने रिकॉर्ड 16 श्रेणियों में नामांकन हासिल कर दुनियाभर के सिनेप्रेमियों को चौंका दिया है। इससे पहले एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा 14 नामांकनों का रिकॉर्ड 'टाइटैनिक', 'ऑल अबाउट ईव' और 'ला ला लैंड' के नाम था, लेकिन 'सिनर्स' ने 16 नामांकन के साथ नया इतिहास लिख दिया है। फिल्म को बेस्ट पिक्चर से लेकर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर समेत कई अलग-अलग श्रेणियों में नामांकित किया गया है।

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' है ऑस्कर 2026 की दूसरी बड़ी दावेदार जहां एक ओर 'सिनर्स' की चर्चा है, वहीं दिग्गज निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' ऑस्कर 2026 की दूसरी सबसे मजबूत फिल्म बनकर उभरी है। इसने 13 श्रेणियों में नामांकन हासिल कर ये साबित कर दिया है कि यह तकनीकी और अभिनय, दोनों ही मोर्चों पर बेमिसाल है। इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि लियोनार्डो डिकैप्रियो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित होना है। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत कई श्रेणियों में नामांकन मिला है।

सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में इन फिल्मों ने मारी बाजी 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में इस साल 'सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म' की श्रेणी में भारत की 'होमबाउंड' नामांकन पाने से चूक गई। इस सूची में 'मर्सिडीज', 'द गर्ल विद द नीडल', 'डेनमार्क', 'आई एम स्टिल हियर' और 'वर्मीग्लियो' और 'क्लाउड' ने अपनी जगह पक्की की है। करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' से इस बार काफी उम्मीदें थीं। भारतीय दर्शकों का कहना है कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद अंतिम पड़ाव पर आकर चूक जाना काफी दुखद है।

बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की सूची में ये नाम शामिल इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची में लियोनार्डो डिकैप्रियो (वन बैटल आफ्टर अनेदर) माइकल बी जॉर्डन (सिनर्स) टिमथी शालामे (मार्टी सुप्रीम) एथन हॉक (ब्लू मून) और वैगनर मौरा (द सीक्रेट एजेंट) ने नामांकन हासिल किया है। उधर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में एम्मा स्टोन (बुगोनिया) जेसी बकले (हैमनेट) केट हडसन (सॉन्ग संग ब्लू) रोज़ बर्न (इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू) और रेनेट रीन्सवे (सेंटीमेंटल वैल्यू) ने अपनी जगह पक्की की है।

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की सूची में कौन-कौन? ऑस्कर 2026 की दौड़ में एक बार फिर क्लो झाओ ने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। उन्हें ;उनकी फिल्म 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकित किया गया है। झाओ पहले 'नोमैडलैंड' के लिए ऑस्कर जीत चुकी हैं, इसलिए इस बार भी उन्हें जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनके अलावा इस प्रतिष्ठित सूची में पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल), रयान कूगलर (सिनर्स), जोश सफदी (मार्टी सुप्रीम) और जोआचिम ट्रियर (सेंटिमेंटल वैल्यू) का नाम शामिल है।