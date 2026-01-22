LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में एम्मा स्टोन समेत इन 5 अभिनेत्रियों को मिला नामांकन
ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में एम्मा स्टोन समेत इन 5 अभिनेत्रियों को मिला नामांकन

ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में एम्मा स्टोन समेत इन 5 अभिनेत्रियों को मिला नामांकन

लेखन नेहा शर्मा
Jan 22, 2026
07:35 pm
क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 की सबसे प्रतिष्ठित श्रेणियों में से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मुकाबला इस बार बेहद कड़ा होने वाला है। अकेडमी अवॉर्ड्स ने इस साल उन 5 अभिनेत्रियों के नामों को नामांकन की सूची में शामिल किया, जिन्होंने अपने असाधारण अभिनय से पर्दे पर अपना खूब जादू बिखेरा। इस दौड़ में जहां एम्मा स्टोन जैसी दिग्गज अभिनेत्री एक बार फिर अपनी धाक जमाती दिख रही हैं, वहीं अभिनेत्री जेसी बकले ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

जंग

इन अभिनेत्रियों के बीच होगा मुकाबला

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में एम्मा को उनकी फिल्म 'बुगोनिया' के लिए नामांकन मिला है। उनके अलावा 4 अन्य अभिनेत्रियों ने भी अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। जेसी बकले को फिल्म 'हैमनेट' के लिए नामांकित किया गया है, केट हडसन को फिल्म 'सॉन्ग सन्ग ब्लू' के लिए, रोज बर्न को फिल्म 'इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू' तो रेनेट रीन्सवे को फिल्म 'सेंटिमेंटल वैल्यू' के लिए नामांकित किया गया है।

ट्विटर पोस्ट

इन अभिनेत्रियों को मिला नामांकन

Advertisement