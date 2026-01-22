इन निर्देशकों को मिला ऑस्कर 2026 में नामांकन

ऑस्कर नामांकन 2026: सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की रेस में इन 5 दिग्गज निर्देशकों के बीच होगा मुकाबला

लेखन नेहा शर्मा 08:05 pm Jan 22, 202608:05 pm

क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 की नामांकन सूची जारी हो गई है। इस साल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में उन 5 दिग्गज निर्देशकों को नामांकित किया है, जिन्होंने न केवल तकनीकी रूप से शानदार फिल्में बनाईं, बल्कि कहानी कहने के अपने अनूठे अंदाज से सिनेमा की नई परिभाषा लिखी। इस सूची में जहां क्लो झाओ जैसी ऑस्कर विजेता अपनी धाक जमा रही हैं, वहीं पॉल थॉमस एंडरसन और रयान कूगलर जैसे दिग्गज निर्देशकों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।