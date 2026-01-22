LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ऑस्कर नामांकन 2026: सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की रेस में इन 5 दिग्गज निर्देशकों के बीच होगा मुकाबला 
ऑस्कर नामांकन 2026: सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की रेस में इन 5 दिग्गज निर्देशकों के बीच होगा मुकाबला 
इन निर्देशकों को मिला ऑस्कर 2026 में नामांकन

ऑस्कर नामांकन 2026: सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की रेस में इन 5 दिग्गज निर्देशकों के बीच होगा मुकाबला 

लेखन नेहा शर्मा
Jan 22, 2026
08:05 pm
क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 की नामांकन सूची जारी हो गई है। इस साल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में उन 5 दिग्गज निर्देशकों को नामांकित किया है, जिन्होंने न केवल तकनीकी रूप से शानदार फिल्में बनाईं, बल्कि कहानी कहने के अपने अनूठे अंदाज से सिनेमा की नई परिभाषा लिखी। इस सूची में जहां क्लो झाओ जैसी ऑस्कर विजेता अपनी धाक जमा रही हैं, वहीं पॉल थॉमस एंडरसन और रयान कूगलर जैसे दिग्गज निर्देशकों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में ये बड़े नाम शामिल

ऑस्कर 2026 की दौड़ में एक बार फिर क्लो झाओ ने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। उन्हें उनकी फिल्म 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकित किया गया है। झाओ पहले 'नोमैडलैंड' के लिए ऑस्कर जीत चुकी हैं, इसलिए इस बार भी उन्हें जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनके अलावा इस प्रतिष्ठित सूची में पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल), रयान कूगलर (सिनर्स), जोश सफदी (मार्टी सुप्रीम) और जोआचिम ट्रियर (सेंटिमेंटल वैल्यू) का नाम शामिल है।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement