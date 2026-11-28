आदित्य, यामी की तारीफ करने का मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में लाजिम था कि उनका जन्मदिन का संदेश खास होगा।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर यामी संग सुंदर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो यामी, तुम मुझे अब तक मिली सबसे खूबसूरत महिला हो। तुम्हारी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू है कि वह न सिर्फ कमरे को, बल्कि मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। तुम मेरा घर हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी सबसे पक्की समर्थक हो।'