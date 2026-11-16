चंद्रगुप्त मौर्य पर ऐतिहासिक फिल्म बनाने की तैयारी में आदित्य धर

'धुरंधर' के बाद ऐतिहासिक पन्नों को पर्दे पर उतारेंगे आदित्य धर? रणवीर-यश को लेने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Nov 16, 202604:02 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर फ्रेंचाइजी' की अपार सफलता के बाद, आदित्य धर की अगली परियोजना पर हर किसी की नजर है। लोग जानने के लिए बेताब हैं कि फिल्ममेकर अगला दांव किस पर लगाएंगे और कौना-सा मेगा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। इस बीच, खबर है कि एक्शन दिखाने के बाद अब आदित्य इतिहास के पन्नों को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस परियाेजना के लिए रणवीर सिंह और कन्नड़ अभिनेता यश के नामों की चर्चा चल रही है।