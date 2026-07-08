टिफनी हैडिश को नहीं मिला टेलर स्विफ्ट की शादी का न्यौता, बोलीं- शायद ई-मेल गलत चला गया

टेलर स्विफ्ट पर टिफनी ने यूं कसा तंज

टिफनी ने मजाक करते हुए आगे कहा, "इतना खूबसूरत दिखने वाला इंसान भला शादी के न्यौते से कैसे छूट सकता है? शायद टेलर स्विफ्ट के पास मेरा गलत ईमेल एड्रेस चला गया था।"

उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर वो उस शादी में होतीं तो वहां सिर्फ 'ओपन बार' ही नहीं, बल्कि कई और चीजें भी खुल जातीं।

इसके अलावा टिफनी ने पुरुषों को स्पेशल और खूबसूरत महसूस कराने पर भी बात की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में माना कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि वो पार्टी में मौजूद सभी पुरुषों की जमकर तारीफ नहीं कर पाईं।