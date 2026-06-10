12 जून को सिनेमाघरों में आएंगी 20 से ज्यादा फिल्में, कौन करेगा बॉक्स ऑफिस पर राज?

तरण आदर्श ने इस चीज पर जताई चिंता

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श को इतनी सारी फिल्मों की एक साथ रिलीज से थोड़ी चिंता है। उनका मानना है कि इतनी भीड़ में कुछ फिल्मों को शायद थिएटर में जगह या दर्शक मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन निर्माता जयंतीलाल गड़ा इससे सहमत नहीं हैं।

उनका कहना है, 'अगर फिल्म की कहानी में दम है, तो दर्शक उसे ढूंढ ही लेंगे। हो सकता है किसी फिल्म को शुक्रवार को कम स्क्रीन मिलें, पर अगर लोगों को पसंद आई तो हफ्ते के आखिरी दिनों में उसकी स्क्रीन बढ़ जाएंगी और जो फिल्में कमजोर होंगी, वे अपनी जगह खो देंगी।'