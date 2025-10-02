जुबीन गर्ग की मौत हादसा या साजिश? पाेस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
क्या है खबर?
असम के रॉकस्टार जुबीन गर्ग की मौत का रहस्य काफी वक्त से गहराया हुआ है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निधन की वजह का खुलासा हुआ है। सिंगापुर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार किया है और ये साफ कर दिया है कि दिग्गज गायक की मौत तैराकी करते वक्त पानी में डूबने से हुई है। इस मामले में किसी तरह क आपराधिक हिंसा या हत्या की आशंका नहीं है।
खुलासा
मौत में गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं- SPF
सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच निष्कर्ष भारत के उच्चायोग को सौंप दिए हैं। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन को बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला गया था। SPF ने पहले ही साफ कर दिया था कि गायक की मौत में गड़बड़ी की आशंका नहीं है। अब फिर SPF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जुबीन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी में डूबने से हुई है।
कार्रवाई
मैनेजर और आयोजक की हो चुकी गिरफ्तारी
उधर, CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने बुधवार को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया। दोनों को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। PTI ने आधिकारिक दस्तावेज से पता लगाया कि प्रबंधक पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है।