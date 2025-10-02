जुबीन गर्ग की मौत मामले में खुलासा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग की मौत हादसा या साजिश? पाेस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Oct 02, 202510:20 am

क्या है खबर?

असम के रॉकस्टार जुबीन गर्ग की मौत का रहस्य काफी वक्त से गहराया हुआ है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निधन की वजह का खुलासा हुआ है। सिंगापुर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार किया है और ये साफ कर दिया है कि दिग्गज गायक की मौत तैराकी करते वक्त पानी में डूबने से हुई है। इस मामले में किसी तरह क आपराधिक हिंसा या हत्या की आशंका नहीं है।