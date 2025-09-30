बॉक्स ऑफिस: 'OG' को पांचवें दिन लगा झटका, किया अब तक का सबसे कम कारोबार
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म ने हर दिन बंपर कमाई से निर्माताओं को मालामाल किया है। पवन कल्याण की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म को समीक्षक ही नहीं दर्शकों से भी तारीफ मिल रही है। हालांकि, रिलीज के पांचवें दिन 'दे कॉल हिम OG' के आंकड़ों में अन्य दिनों के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है।
कारोबार
'दे कॉल हिम OG' ने 5 दिनों में कमाए इतने करोड़
बॉक्स ऑफिस ट्रैकरसैकनिल्क के मुताबिक, 'दे कॉल हिम OG' ने रिलीज के 5वें दिन सभी भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर कुल 8.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये फिल्म की अब तक की सबसे कम कमाई है। चौथे दिन इसने 18.5 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था, वहीं 5वें दिन कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रिलीज के 5 दिनों में 'दे कॉल हिम OG' ने भारत में 147.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
फिल्म
फिल्म के कलाकार और कहानी
'OG' में पवन के अलावा इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, श्रिया रेड्डी, अर्जुन दास और प्रकाश राज भी हैं। इसके जरिए इमरान ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है और उनका ये डेब्यू जबरदस्त रहा है। फिल्म में पवन के साथ-साथ इमरान की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत ने किया है। फिल्म OG (ओजस गम्भीरा) की कहानी है, जो एक समुराई गैंगवार के खूंखार खूनी खेल में अकेला जिंदा बच जाता है।