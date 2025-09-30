निकोल किडमैन पति कीथ अर्बन से हुईं अलग (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ishaankhatter)

मशहूर अभिनेत्री निकोल किडमैन और कीथ अर्बन की शादी टूटी, 19 साल बाद हुए अलग

क्या है खबर?

ऑस्कर विजेता अभिनेत्री निकोल किडमैन की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई है। वो अपने पति और जाने-माने संगीतकार कीथ अर्बन से अलग हो गई हैं। इसी के साथ दोनों की 19 साल पुरानी शादी टूट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने कुछ महीने पहले ही अलग रहना शुरू कर दिया था। कीथ ने जहां अलग घर ले लिया है तो वहीं निकोल अब भी अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए संघर्ष कर रही हैं।