मशहूर अभिनेत्री निकोल किडमैन और कीथ अर्बन की शादी टूटी, 19 साल बाद हुए अलग
क्या है खबर?
ऑस्कर विजेता अभिनेत्री निकोल किडमैन की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई है। वो अपने पति और जाने-माने संगीतकार कीथ अर्बन से अलग हो गई हैं। इसी के साथ दोनों की 19 साल पुरानी शादी टूट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने कुछ महीने पहले ही अलग रहना शुरू कर दिया था। कीथ ने जहां अलग घर ले लिया है तो वहीं निकोल अब भी अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
दरार
निकोल नहीं चाहती थीं अलगाव
पेज सिक्स की की रिपोर्ट के मुताबिक, निकोल ये अलगाव नहीं चाहती थीं और वह कीथ के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही थीं। निकोल के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए तनाव के बाद कीथ अर्बन नैशविले में स्थित अपना घर छोड़ चुके हैं और वहीं शहर में दूसरा घर लेकर शिफ्ट हो गए हैं। कीथ के जाने के बाद किडमैन खुद अकेले अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रही है।
रिश्ता
निकाेल और कीथ की पहली मुलाकात और शादी
निकोल और कीथ की साल 2005 में मुलाकात हुई थी और साल 2006 में दोनों ने सिडनी में शादी की थी। निकोल और कीथ की 2 बेटियां हैं। इसके अलावा निकोल के पहले से 2 बच्चे हैं। दरअसल, अभिनेता टॉम क्रूज से शादी के बाद निकोल ने दो बच्चों को गोद लिया था। निकोल और कीथ ने बीते जून अपनी शादी की 19वीं सालगिरह के खास मौके पर उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की थीं।