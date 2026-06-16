'ऑफ कैंपस 2' में एली और डीन की धमाकेदार एंट्री, हन्ना-गेरेट के लिए भी है कुछ खास

हन्ना और गेरेट की कहानी अभी नहीं हुई खत्म

हन्ना और गेरेट का सफर खत्म नहीं हुआ है, लुइसा ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि उनकी कहानी अभी बाकी है।

इस सीजन में जस्टिन कोहल (जिसे जॉश ह्यूस्टन ने निभाया था) तो नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे उसके किरदार के लिए कुछ और प्लान हो।

साथ ही, कुछ भावनात्मक दृश्य के लिए भी तैयार रहिए। लुइसा ने वादा किया है कि किताबों के कुछ अहम पल पर्दे पर दिखाई देंगे।