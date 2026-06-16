'ऑफ कैंपस 2' में एली और डीन की धमाकेदार एंट्री, हन्ना-गेरेट के लिए भी है कुछ खास
मनोरंजन
'ऑफ कैंपस' का दूसरा सीजन आ गया है और इस बार कहानी एली और डीन पर केंद्रित है। शो का पहला लुक सामने आते ही इंटरनेट पर इसे लेकर खूब बातें होने लगी हैं।
इस सीजन में कहानी पिछले सीजन के मुख्य किरदारों हन्ना और गेरेट से हटकर एली और डीन पर आ गई है। यह लुइसा लेवी की लोकप्रिय किताब सीरीज के मुताबिक ही है।
हन्ना और गेरेट की कहानी अभी नहीं हुई खत्म
हन्ना और गेरेट का सफर खत्म नहीं हुआ है, लुइसा ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि उनकी कहानी अभी बाकी है।
इस सीजन में जस्टिन कोहल (जिसे जॉश ह्यूस्टन ने निभाया था) तो नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे उसके किरदार के लिए कुछ और प्लान हो।
साथ ही, कुछ भावनात्मक दृश्य के लिए भी तैयार रहिए। लुइसा ने वादा किया है कि किताबों के कुछ अहम पल पर्दे पर दिखाई देंगे।