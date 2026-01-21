'ओ रोमियो' के लिए विशाल भारद्वाज ने क्यों कहा- बतौर निर्देशक मेरी इतनी हैसियत नहीं है?

विशाल भारद्वाज जैसे दिग्गज निर्देशक जब सार्वजनिक मंच पर यह कहें कि किसी फिल्म को बनाने की उनकी "हैसियत" नहीं थी तो चौंकना लाजमी है। ' ओ रोमियो ' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान विशाल ने अपनी सादगी और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। विशाल ने खुले मंच पर निर्माता साजिद नाडियाडवाला का शुक्रिया अदा करते हुए स्वीकार किया कि इस फिल्म को उस भव्यता और स्केल पर बनाने की उनकी खुद की हैसियत नहीं है।

तारीफ "मेरी सोच को उड़ान साजिद नाडियाडवाला ने दी" विशाल बोले, "ये फिल्म जितने बड़े बजट पर बनी है और इसमें जिस तरह के शानदार विजुअल्स दिखाए गए हैं, उन्हें बनाने की मेरी हैसियत नहीं है। ये पूरी तरह से साजिद भाई (साजिद नाडियाडवाला) का भरोसा और उनका दृढ़ विश्वास था, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट मुमकिन हो पाया। मेरे पास फिल्म को लेकर विचार और विजन तो था, लेकिन उसे पर्दे पर उतारने के लिए जिस साहस और संसाधन की जरूरत थी, वो मुझे साजिद भाई ने ही दिया।"

सराहना जब निर्माता विजन पर भरोसा करे, तब ऐसी फिल्में बनती हैं- विशाल विशाल आगे कहते हैं, "साजिद भाई की बदौलत आज हम एक ऐसी फिल्म बना पाए हैं, जो न केवल दिखने में अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, बल्कि इसकी कहानी सीधे दिल को भी छूती है। साजिद भाई ने इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से संभाला, उसने मुझे एक निर्देशक के तौर पर पूरी आजादी दी।" विशाल ने जोर दिया कि जब कोई निर्माता, निर्देशक के विजन पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है, तभी ऐसी फिल्में बनती हैं।

कहानी फिल्म पर लंबे समय से काम कर रहे थे विशाल विशाल ने इस फिल्म के सफर पर कहा, "इसका सफर कई साल पहले शुरू हुआ था। एस हुसैन जैदी ने एक किताब लिखी थी (माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई) और मैंने उसका प्रस्तावना लिखा था। बाद में मैंने इसके अधिकार सुरक्षित किए और तब से मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैंने इसके कई ड्राफ्ट लिखे और आखिरकार आज यह आपके सामने है। साजिद भाई के बिना यह फिल्म पूरी होना तो दूर, शुरू होना भी मुश्किल था।"प

