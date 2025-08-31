'द बंगाल फाइल्स' का नया पोस्टर जारी, अनुपम खेर समेत दिखी इन कलाकारों की झलक 

एडवांस बुकिंग

एडवांस बुकिंग शुरू

'द बंगाल फाइल्स' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अग्निहोत्री ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'एडवांस बुकिंग शुरू। हिंदू नरसंहार का सच अब और नहीं छिपाया जा सकता। 'द बंगाल फाइल्स' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह को झकझोर देगा।' यह फिल्म पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को दिखाने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर 'द बंगाल फाइल्स' का सामना टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' से होगा।