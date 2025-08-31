'द बंगाल फाइल्स' का नया पोस्टर जारी, अनुपम खेर समेत दिखी इन कलाकारों की झलक
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' लेकर आ रहे हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले 'द बंगाल फाइल्स' का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। सामने आए पोस्टर में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है।
एडवांस बुकिंग
एडवांस बुकिंग शुरू
'द बंगाल फाइल्स' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अग्निहोत्री ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'एडवांस बुकिंग शुरू। हिंदू नरसंहार का सच अब और नहीं छिपाया जा सकता। 'द बंगाल फाइल्स' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह को झकझोर देगा।' यह फिल्म पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को दिखाने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर 'द बंगाल फाइल्स' का सामना टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' से होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Advance booking open now.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 31, 2025
The truth of Hindu Genocide cannot be hidden anymore.#TheBengalFiles is not just a film, it’s an experience that will shake your soul.
Book your tickets today: https://t.co/jG9g7xDQvQ pic.twitter.com/8JtzGpY6ct