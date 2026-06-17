निखिल चिनप्पा का नया अवतार, अब मेजबान नहीं; बल्कि खुद होंगे रियलिटी शो के प्रतियोगी? मनोरंजन Jun 17, 2026

रियलिटी शोज में मेजबान या जज के तौर पर दिखने वाले निखिल चिनप्पा ने अब एक नया इशारा दिया है।

उन्होंने बताया है कि शायद वे खुद भी किसी शो में प्रतियोगी बनकर आएंगे। निखिल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'आपने मुझे मेजबान, जज और गैंग लीडर के रूप में देखा है। आपने मुझे कभी प्रतियोगी के रूप में नहीं देखा।'

उनके इस पोस्ट के बाद उनके अगले कदम को लेकर खूब हलचल मच गई है।