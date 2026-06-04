फिल्म 'कैंप रॉक 3' का हिस्सा बने निक जोनास

फिल्म 'कैंप रॉक 3' में निक जोनास की शानदार वापसी, रिलीज तारीख भी सामने आई

लेखन ज्योति सिंह 12:43 pm Jun 04, 202612:43 pm

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी पॉपस्टार निक जोनास 'कैंप रॉक' की दुनिया में लौट रहे हैं। यह खुलासा जिमी फॉलन के चर्चित 'द टुनाइट' शो में हुआ है। शो के दौरान निक ने 16 साल बाद फिल्म 'कैंप रॉक 3' में 'नेट ग्रे' के रूप में अपनी वापसी और जोनास ब्रदर्स के कैमियो का खुलासा किया। बता दें, फिल्म 'कैंप रॉक' की पहली किस्त 2008 में रिलीज हुई थी, जबकि दूसरी कड़ी 2010 में आई थी।