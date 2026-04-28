दिलजीत दोसांझ की 'द टुनाइट शो' में वापसी

जिमी फॉलन के 'द टुनाइट शो' में फिर गूजेंगे दिलजीत दोसांझ के सुर, फैंस होंगे मंत्रमुग्ध

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Apr 28, 202610:23 am

क्या है खबर?

वैश्विक सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। 28 अप्रैल को गायक सबसे लोकप्रिय टॉक शोज में से एक, जिमी फॉलन के 'द टुनाइट शो' में अपनी ग्रैंड वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस खबर ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें होस्ट के साथ भंगड़ा करते देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।